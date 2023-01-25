رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه للدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض، واستمع إلى شرح عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد

واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع على استطلاع الرأي الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد.

أهمية التوعية بمخاطر الفساد

وقام بتدوين كلمة بسجل زيارات الهيئة، أكد فيها أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيدا على أهمية التوعية بمخاطر الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع؛ متطلعا لبذل المزيد من الجهد في مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدنا الغالي مصر.