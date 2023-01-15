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رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان في الجيزة بتخفيضات تصل لأكثر من 25%

كتب:

محمد مجدي
06:03 م | الأحد 15 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،  ومسؤولي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من المسؤولين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بافتتاح منافذ لإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، بتخفيضات تصل أكثر من 25%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.