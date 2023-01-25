عروض وتخفيضات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023: مبادرات وأسعار مخفضة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وسط انتظار ورغبة الكثيرين لزيارة المعرض في دورته الـ54.

ووضعت العديد من دار النشر والناشرين عروض وتخفيضات معرض الكتاب مختلفة من أجل تشجيع القراء على شراء الكتب بأسعار مميزة.

تخفيضات وعروض معرض الكتاب

وفي السطور التالية، أبرز تخفيضات وعروض معرض الكتاب هذا العام وفق ما أعلنت عنه أدوار النشر والمؤسسات عبر صفحاتها الرسمية.

سعر الكتاب في مبادرة «الثقافة والفن للجميع» تبدأ أسعارها من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة.

كما أصدرت دار الكرمة للنشر، مبادرة «كتب بأسعار زمان»، لبيع بعض الكتب بأسعار 10 جنيهات و50 جنيها، كما تطرح من خلال المبادرة 15 كتابا بسعر 200 جنيه، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 90% على أكثر من 60 كتابا من إصدارات الدار.

كما أعلنت دار نشر «ليان»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توزيع 500 كتاب مجانًا على رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، طوال أيام تنظيم المعرض.

تخفيضات تصل إلى 50%

وطرحت مكتبة تنمية، مبادرة «أسعار زمان»، والتي تتمثل في طرح 5 فئات خصم على أسعار الكتب المعروضة في جناحها في المعرض بتخفيضات تتراوح بين 20%، 25%، 30%، 40%، 50%، على العديد من إصدارات دور النشر المصرية والعربية.

كما يضع الناشرون المصريون، تخفيضات تصل إلى 50%، وتخفيضات تصل إلى 70% من الناشرين العرب.