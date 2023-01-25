«أبو تليح» يفتح الصندوق الأسود في معرض القاهرة للكتاب

يشارك الكاتب الدكتور أحمد أبوتليح، للعام الثاني على التوالي، في معرض القاهرة للكتاب، بكتابه «الصندوق الأسود»، الذي يضم عددا من الموضوعات الشيقة التي تحدث عنها الكاتب بأسلوبه المميز السلس، الذي عودنا عليه، فيكشف الغموض عن قضايا مرت عليها سنوات، وقد تكون نسيت مثل غرق العبارتين المصريتين سالم إكسبريس والسلام 98.

كما تحدث عن إسقاط طائرة البطوطي، وانفجار تشالنجر، واغتيال الأميرة ديانا أميرة ويلز، بالإضافة للعديد من الموضوعات الغريبة والشيقة، مثل تناسخ الأرواح، وقانون الجذب للطاقة.

ويعد هذا هو الكتاب الثاني بعد كتاب «ابنك مجنون يا حج»، الذي لاقي إقبالا جماهيريا ونجاحا متميزا في معرض القاهرة للعام الماضي.

وجدير بالذكر، أن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، هي التي طبعت ونشرت الكتابين، وتشارك هذا العام في جناح c38.

يذكر أن الكاتب أحمد أبوتليح، من القلائل الذين تميزوا بسهولة الأسلوب ودمج المعلومات العلمية والتاريخية بأسلوب السرد الأدبي الذي يجذب القارىء، ويجعله يستمتع بالقراءة، كما لو كان يشاهد فيلما تسجيليا، ويصف لك المشهد كأنك تراه، وتلك الموهبة التي يملكها، جعلته يسارع بإصدار هاذين الكتابين، وفي الطريق العديد من الكتب التي يجهز لإصدارها الأعوام المقبلة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم، الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفيق الكيلاني، والذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.