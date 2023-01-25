صدور «جنرالات كرة القدم من مارادونا إلى هالاند» لـ ياسر ثابت بمعرض الكتاب

صدر كتاب «جنرالات كرة القدم.. من مارادونا إلى هالاند» للدكتور ياسر ثابت، عن دار أكتب للنشر والتوزيع، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الرابعة والخمسين، التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، إذ افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم الكتاب قراءة مهمة بأسلوب أدب كرة القدم الشاعري، قراءة في حياة عدد من أبرز نجم كرة القدم عبر التاريخ، من الأرجنتيني دييجو مارادونا إلى مواطنيه ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو، والألماني جيرد مولر والإيطالي باولو روسي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والألماني مسعود أوزيل، والنرويجي إيرلينج هالاند.

نجوم الكرة المصرية

كما يتطرق إلى نجوم الكرة المصرية، مثل محمود تريزيجيه وأحمد حسام ميدو ومحمد ناجي جدو وغيرهم، ولا يغفل الكتاب سيرة عدد من كبار المديرين الفنيين في مصر والعالم، من المصري محمود الجوهري إلى الفرنسي جيرار أوليه.

يعد الدكتور ياسر ثابت، من أبرز الكُتّاب والنقاد الذي أثروا المكتبة الرياضية بالغة العربية بعدد من الكتب والموسوعات الكروية والرياضية، ومنها: موسوعة كأس العالم، موسوعة حصاد الأولمبياد، حروب كرة القدم، دولة الألتراس، مشوار الخلود: سيرة محمد صلاح، الأهداف لا تعتذر، أجمل القتلة، مراعي الذئاب.

افتتاح الدورة الـ54 من معرض القاهرة للكتاب

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم، فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، والعديد من المثقفين والصحفيين، وتستمر الفعاليات حتى 6 فبراير المقبل.