صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: التقاعد يجتاح أوروبا.. والأزمة الأوكرانية ضربت الاقتصاد في مقتل

قال مصطفى عبدالله، الكاتب الصحفي، إن أزمة التقاعد ليست في فرنسا وحدها، بل طالت الأزمة جميع الدول الأوروبية، حيث تدفع أوروبا الآن ثمن دعمها المستمر لكييف في أزمتها بالأزمة الروسية الأوكرانية، لأن هذا الأمر ضرب اقتصادها في مقتل.

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وأضاف «عبدالله» خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الضربات ما زالت تتوالى، فالأسعار أصبحت تحرق جيوب المواطنين، ويزداد لهيبها يوما بعد آخر، وبلغ التضخم أرقاما غير مسبوقة، مثلا، أصبحت أسعار الكهرباء خارج السيطرة.

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وتابع أن الكل أصبح يعاني، كما أن المساعدات لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وأصبح المتقاعدون في مأزق كبير، إذ أن الدخل لم يعد كافيا في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار، وفي فرنسا تظاهر أكثر من مليون شخص في الخميس الأسود اعتراضا على نظام التقاعد، حيث توقفت القطارات ضمن موجة اضراب عامة ضربت البلاد، كذلك أغلقت المدارس احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد ورفعه عامين.

وأشار إلى أن بريطانيا قد تشهد أزمات متتالية بسبب تدني الخدمات والأجور وسط مطالب متصاعدة وعدوات للإضرابات، ومما زاد الأمور صعوبة هو الجفاف الذي ضرب أوروبا العام الماضي، وأزمة كورونا التي لا تزال دول العالم تدفع ضريبتها حتى الآن.