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تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد

كتب:

أ ش أ
10:24 م | الخميس 19 يناير 2023
احتجاجات في فرنسا

احتجاجات في فرنسا

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا الخميس، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى غضب كبير لدى الرأي العام .. حسبما أفادت قناة فرانس 24 مساء اليوم الخميس.

مظاهرات بالآلاف

وتظاهر الآلاف في مختلف المدن الفرنسية، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في العاصمة باريس للتعبير عن رفض رفع السن القانونية للتقاعد.. فيما اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 

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بقلم أ ش أ