بريطانيا: الصين لا تزال شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة

أكدت آن ماري تريفيليان الوزيرة البريطانية لشؤون المحيط الهندي والهادي، اليوم الأربعاء، أن الصين لا تزال شريكًا تجاريًا مهما للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة.

الصين شريك مهم لبريطانيا

وقالت تريفيليان وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن «الصين لا تزال مهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة كشريك تجاري وفي مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ»، لافتة إلى إعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي.

استراتيجية إنجليزية جديدة

وأشارت إلى أن تحويل استراتيجية المملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى واقع اقتصادي يتم تحقيقه جزئيًا من خلال إنشاء الشركات لعلاقات قوية ومفيدة للطرفين.

وأضافت أن المملكة المتحدة لديها اتفاقيات اقتصاد رقمي جديدة مع سنغافورة واليابان مما يسهل على شركاتنا التعاون في المبادرات التقنية والتعاون بشكل أوثق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفة «نحن ندعم أيضًا فيتنام وإندونيسيا لتحقيق طموحاتهما بشأن صفر انبعاثات من خلال شراكات انتقال الطاقة العادلة».