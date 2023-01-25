4 أدلة كشفت كواليس جريمة قتل نجل لاعب الزمالك السابق بحلوان.. «المكان مراقب»

الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق في قضية قتل نجل لاعب الزمالك السابق، كانت بمثابة دلائل صلبة للوقوف على ملابسات الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة العزبة القبلية في منتصف مايو من العام الماضي بقسم شرطة حلوان، والتي واجهت بها المتهم خلال خضوعه إلى جلسة اعترافات كاملة حول ارتكابه واقعة مقتل الشاب «محمد قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وجرى إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.

«الوطن» ترصد في السطور الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق حول هذه القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلى حلوان.

كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة التي تواجدت أعلى الجدران في كل مكان، وفي الشوارع المؤدية إلى مسرح جريمة مقتل المجني عليه «محمد عمر حسن قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق، لم تتوقع أنها تضعها لتوثيق ما يدور في مسرح الجريمة الذي كان شاهدًا على إنهاء حياته بطريقة وحشية، إذ كانت سببًا في كشف الجاني الذي حاول بكل الطرق الهروب من فخ العدالة بعدما ارتكب جريمته وفر هاربا.

اعترافات المتهم

وخلال مثول المتهم «عبد العزيز م ع» صاحب الـ19 سنة، ميكانيكي، أمام وكيل نيابة حلوان، قال فيها: «خلال مشاهدة المجنى عليه استوقفته وطلبت منه مبلغ مالي 100 جنيه، إلا أنه رفض يعطيني الفلوس وطلعت المطواة اللي معايا لما لقيته مش عاوز يعطينى الفلوس ولما لقيته هو أطول مني، ضربته بالمطواة في صدره وكتفه، وبعد ما وقع على الأرض لقيته بيتألم وهدومي كان فيها دم وإيدي، فروحت لواحد صاحبي غسلت إيدي وغيرت هدومي وهربت وبعدها روحت عند أختي، وبعدها أخويا اتصل بيا وقالي تعالى عند بوابة أطلس، ولما روحت عنده، عرفت إنه مات والمباحث بتدور عليا».

تحريات المباحث

وفقًا للتحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أمكن التوصل إلى أنه حال سير المجني عليه بمكان الواقعة، استوقفه المتهم وطلب منه مبلغ 100 جنيه، إلا أن المجني عليه رفض إعطاءه ذلك المبلغ، أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطور الأمر إلى قيام المتهم بإشهار سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وقام بتهديد المجني عليه وطعنه طعنتين في الصدر والكتف محدثا إصابته والتي أودت بحياته.

مسرح الجريمة

المعروف عن مسرح الجريمة لدى خبراء الأدلة الجنائية أنه الشاهد الصامت على الحادث، ففي جريمة مقتل الشاب «محمد عمر قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق خلال تواجده بمنطقة العزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان، أظهرت معاينة النيابة لمسرح الجريمة وجود دماء على الأرض، وجثمان المجني عليه مسجى وبه طعنتان.