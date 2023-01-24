النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة بعد الاشتباه في وفاتها جنائيا بحلوان

قررت النيابة العامة تشريح جثة طفلة بعد الاشتباه في وفاتها جنائيًا بمنطقة حلوان، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، كما انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والد الضحية لسماع أقواله.

بداية الواقعة ببلاغ إلى شرطة حلوان

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول سيدة وبصحبتها طفلة تدعي أنها ابنتها وفي حالة إعياء شديدة.

وأضاف الإخطار بأن الطفلة توفيت أثناء إجراء الإسعافات لإنقاذ حياتها، ويشتبه في وفاتها جنائيًا، إذ أن تلك الإصابات ترجح تعرضها للتعذيب.

وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «بسملة م»، 4 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم التحفظ على الأم تحت تصرف النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.