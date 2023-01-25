خالد عجاج يطرح أغنيته الجديدة «نفسي أفوق يا دنيا» على موقع «يوتيوب»

طرح المطرب خالد عجاج، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «نفسي أفوق يا دنيا»، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية نفسي أفوق يا دنيا، لـ خالد عجاج، من كلمات محمود شوقي، ومن ألحان رنا طارق، ومن توزيع موسيقى وميكس أسامة عبد الهادي.

كلمات أغنية «نفسى أفوق يا دنيا»

وتقول كلمات الأغنية، «ليل نهار وفكري حاير والبشاير بالخساير كبسه طبقا فوق منافسي كارفة قافلة سدا نفسي حتي حلمي شايفو مرمي زي طفيه السجاير.. دي السنين دماغها هبا بالمرار عليا صبا مني حالفة تستخبي ليه الحلاوة والمربي.. قلبي فالح فالموالح والإفادة كل ما أوزن السعادة ألاقي كفة حزني طبا».

خالد عجاج يتعاون مع ابنه في أغنية جديدة

في سياق منفصل، انتهى خالد عجاج، من تسجيل أغنية جديدة يشاركه بالغناء فيها نجله أحمد خالد عجاج، والأغنية من كلمات الشاعر هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رية، ومقرر طرحها قريباً، ليعود بها عجاج إلى الساحة الغنائية بعد غياب، حيث كانت آخر ألبوماته بعنوان «بنت الحتة» عام 2011.يذكر أن آخر الأغانى التى قدمها خالد عجاج أغنية «صاروخ» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أمير محروس.