المدفعية الهندية تطلق 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي بعد وصوله في موكب مهيب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكان احتفال جمهورية الهند بعيد الجمهورية، رفقة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة الجمهورية الهندية، في موكب مهيب، تسير خلفه وأمامه عشرات الخيول احتفاءً واحتفالًا بالرئيس السيسي.

وصافح الرئيس السيسي كبار المسئولين الهنود فور وصوله منصة الاحتفال رفقة رئيسة الجمهورية، وكان في استقباله اريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وأطلقت المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس.