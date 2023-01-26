بث مباشر لاحتفالات الهند بعيد الجمهورية بحضور الرئيس السيسي

تقدم قناة «القاهرة الإخبارية»، بثا مباشرا لفاعليات احتفال جمهورية الهند بيوم عيد الجمهورية الـ74، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كضيف شرف.

ووصل الرئيس السيسي للهند في زيارة رسمية للمشاركة في احتفالات الجمهورية، والتقى بالسيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند في قصر «راشتراباتي بهافان» الجمهوري بنيودلهي.

مباحثات على مستوى القمة

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر حيدر آباد بنيودلهي، مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي.

وشارك الرئيس السيسي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الاعمال الهنود، وذلك بمشاركة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في نيودلهي، ووضع إكليلا من الزهور على قبره، وكتب كلمة في دفتر كبار الزوار بالضريح.