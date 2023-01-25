السيسي لـ وزير خارجية الهند: نتطلع لتعظيم التنسيق في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى مجمع القصر الرئاسى الهندى بنيودلهى، سوبرامنيام جايشانكر، وزير خارجية الهند، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً فى هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ رحب وزير الخارجية الهندى بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها ستُسهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بنّاء وإيجابى، خاصة فى ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، وكذلك التعاون الأمنى والعسكرى.

«السيسى»: «غاندى» علامة فارقة فى التاريخ الإنسانى

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، ضريح الزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى فى نيودلهى ووضع إكليلاً من الزهور على قبره، وكتب كلمة فى دفتر كبار الزوار بالضريح، جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يُسعدنى أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل، المهاتْمَا غاندى، الذى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية.

إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى أسهمت فى وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مختلف العصور والأزمان. إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان فى التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران».

..وللصحفيين: «القاهرة ونيودلهى» تتطلعان لتحقيق أهداف مشتركة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة، أمس، أمام الصحفيين بالقصر الرئاسى الهندى، وقال فيها: «اسمحوا لى أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة -حكومةً وشعباً- بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية».

وأضاف: «أود كذلك أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتى للمشاركة كضيف الشرف فى الاحتفال بـ«يوم الجمهورية» هذا العام الذى تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذى يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة.

وتابع: «تأتى زيارتى الحالية إلى بلدكم العزيز فى وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة فى كافة أوجه التعاون، وتمثل فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كافة الأصعدة، وكذا تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على أمننا القومى».

وأوضح الرئيس: «لذا، تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مشتركة فى مختلف المجالات استناداً إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التى تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل فى مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين، فتكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما فى ذلك أزمتا الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على الشعبين الصديقين».

.. ولـ«رؤساء الشركات ورجال الأعمال»: مشروعاتنا العملاقة الجارى تنفيذها توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى اجتماع موسّع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، بحضور بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الهنود وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة وأكبر الاتحادات والغرف التجارية والصناعية فى الهند، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء أعضاء مجتمع رجال الأعمال والتجارة فى الهند، الأمر الذى يجسّد روح التعاون المتميز بين البلدين، وأكد حرص مصر على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع الشركات الهندية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، موضحاً فى هذا الصدد ما توفّره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذى يتضمّن عدداً من المناطق الصناعية واللوجيستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الهندية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالكثير منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما فى المنطقتين العربية والأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أكد كذلك أن الصمود والصلابة التى أظهرها الاقتصاد المصرى مؤخراً فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك، مع استعداد مصر لتحقيق التكامل الصناعى مع الشركات الهندية وتعزيز نموها من خلال تأسيس شراكات ناجحة تقوم على توطين الصناعات.

من جانبهم، أعرب وزير التجارة ورجال الأعمال الهنود عن سعادتهم بلقاء الرئيس فى هذا الحدث المهم، حيث تمثل المائدة المستديرة المصرية الهندية للأعمال فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون الثنائى، خاصة مع توافر الكثير من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لا سيما فى قطاعات الصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية، والبترول والغاز الطبيعى، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجدّدة، فضلاً عن استغلال المزايا التى تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات الزراعية.

وأشاد الحضور من الجانب الهندى بالمتابعة الشخصية الدورية من الرئيس للإجراءات المتّخذة لتسهيل عمل الشركات الهندية فى مصر، وبالصمود والصلابة الملحوظة فى الاقتصاد المصرى، والمدعومة بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز وتيرة عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتى من شأنها تقديم مصر كشريك تنموى مهم على الساحة الدولية. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع كبار رجال الأعمال الهنود، الذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر، والتشديد فى هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لتشجيع الشركات الهندية الرائدة على تعزيز استثماراتها واستكشاف فرص جديدة للاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادى فى مصر، فضلاً عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.