مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة السلام.. والتحريات: اختل توازنه

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من أعلي عقار بمدينة السلام في القاهرة، وعقب نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، قررت الأخيرة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الحادث، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار من المستشفى باستقبال شاب مصاب بكسور

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو «جمعة.أ»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت بأن المتوفي أثناء تواجده أعلي العقار محل الواقعة اختل توازنه وسقط في الشارع، وتم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.