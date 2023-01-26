تفاصيل العثور على جثة مُسن داخل منزله بمدينة الشروق

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل مسن داخل شقته في مدينة الشروق، بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت مباحث قسم شرطة الشروق بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين عليه في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة مسن

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعي مصطفي عبد العزيز السيدة في العقد الثامن من العمر، وبالفحص تبين انه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامه جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.