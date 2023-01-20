الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة مسن لديه خلافات زوجية بالقاهرة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة مسن لديه خلافات زوجية في عين شمس بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف التقرير أنه بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة مسن يدعى «م أ» في العقد السابع من العمر بناء على قرار النيابة، والذي استند على بلاغ من أسرة المتوفى بأنهم يتهمون زوجته بالتسبب في وفاته بسبب خلافات بينهما، تبين خلو الجثمان من أي إصابات ظاهرية أو داخلية، وأفاد التقرير بأن سبب الوفاة «مرضي»، وتمت كتابة تقرير الطب الشرعي وجارٍ إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ.. أسرة مسن تتهم زوجة أبيهم بالتسبب في وفاته

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من أسرة مسن يتهم زوجة أبيهم بالاعتداء على والدهم بالضرب ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «م أ»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الزوجة وعرضها على النيابة العامة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.