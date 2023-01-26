السيسي يغادر منصة الاحتفال بعيد الجمهورية في الهند

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصة الاحتفال بعيد الجمهورية الـ74 بالهند، بعدما شاهد العرض العسكري والفني والشعبي، الذي أقيم بهذه المناسبة، متجهًا للقصر الجمهوري رفقة رئيسة الهند السيدة دروبادي مورمو.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكان الاحتفال، رفقة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة الجمهورية الهندية، في موكب مهيب، تسير خلفه وأمامه عشرات الخيول احتفاءً واحتفالًا بالسيسي.

وصافح الرئيس السيسي، كبار المسؤولين، الهنود فور وصوله إلى منصة الاحتفال رفقة رئيسة جمهورية الهند، وكان في استقباله اريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وأطلقت المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس.

وشهد الاحتفال عرضا عسكريا مهيبا، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية عند مرور عرض عسكري مصري، أمام منصة العرض الرئيسية، التي يتواجد فيها ضيف الشرف الرئيسي للاحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي.