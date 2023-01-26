«الإسكان» تُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن.. منها «الساحل الشمالي»

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة تحت ولاية أجهزة تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة السويس الجديدة».

إزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

بيانات الإزالات

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء والتعديات المقامة بقطعة أرض بقرية سياحية، ومخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض الخاصة باتحاد ملاك سيدي كرير الشرقي، والواقعتين تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، حيث تمثلت المخالفات في أعمال بناء سور دون تراخيص وبالمخالفة للقرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للقرية، ومبنى دور أرضي و3 أدوار علوية دون الحصول على تراخيص، وكذا مخالفات البناء المتمثلة في صب سقف بجزء من الدورين الأول والثاني بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادر لقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والتعديات الواقعة من إحدى الشركات على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمتمثلة في إقامة سور ومبنى أرضي دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وطبقا للقرارات تتولى أجهزة تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة، والسويس الجديدة»، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.