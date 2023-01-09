وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة.. غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، ومنطقة شمال الواحة «الحي الثالث»، بالمدينة، غدا وحتى الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

مواعيد تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، المجاورة الرابعة من 1: 30، يوم الثلاثاء 10/1/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 11/1/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 15/1/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 16/1/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 18/1/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 22/1/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 23/1/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 25/1/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 29/1/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 30/1/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 1/2/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأحد 5/2/2023، ويوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

مواعيد تسليم القطع بالمجاورة الأولى

وأضاف رئيس جهاز المدينة أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الأولى من 1: 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 8/2/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 12/2/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 15/2/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 19/2/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 20/2/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 22/2/2023، والقطع من 251: 265، يوم الأحد 26/2/2023، ويوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الواحة «الحي الثالث»، المجاورة الأولى، من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/2/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 1/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 5/3/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 6/3/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 7/3/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 8/3/2023، والقطع من 181: 210، يوم الأحد 12/3/2023، والقطع من 211: 246، يوم الإثنين 13/3/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1: 30، يوم الثلاثاء 14/3/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 15/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 19/3/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 20/3/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 21/3/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 22/3/2023، والقطع من 181: 217، يوم الأحد 26/3/2023، ويوم الإثنين 27/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ولفت إلى تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/3/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 29/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 2/4/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 3/4/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 4/4/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 5/4/2023، والقطع من 181: 213، يوم الأحد 9/4/2023، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1: 20، يوم الإثنين 10/4/2023، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/4/2023 إلى الثلاثاء 18/4/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

جدير بالذكر أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز وفرع الحي الـ 12 لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.