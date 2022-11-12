وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة التعديات بالساحل الشمالي والأقصر 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات ومخالفات البناء بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية جهازى تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة الأقصر الجديدة.

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى إزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعتي أرض بمنطقة قبلي طريق الكافوري/ برج العرب بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي وأول بدون سند وبدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة وعددها 33 حالة تعدٍ على مساحة 770 فدانا، عبارة عن أراضٍ زراعية ومستصلحة، بمدينة الأقصر الجديدة.

وطبقا للقرارات يتولى جهازا تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة الأقصر الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.