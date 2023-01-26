ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 9 شهداء و20 جريحاً

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، في الضفة الغربية، إلى 9 شهداء، حتى الآن، بينهم سيدة مسنة، بالإضافة إلى ما يزيد على 20 جريحاً، بينهم 4 إصابات خطيرة، مما ينذر بارتفاع عدد شهداء الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال في جنين منذ صباح اليوم.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين بأعداد كبيرة، واعتلت أسطح المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين من أبناء المخيم، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز، باتجاه الشبان.

قوات الاحتلال تقصف سيارة إسعاف بشكل مباشر ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه عُرف من الشهداء الشاب «صائب عصام محمود أزريقي»، 24 سنة، والشاب «عز الدين ياسين صلاحات»، 26 سنة، كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين برصاص الاحتلال، تم نقلهم إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا التخصصي.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوات الاحتلال هدمت نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافات، واستهدفت منزل عائلة «الصباغ» بصواريخ «أنيرجا»، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه، كما قطعت التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، واستهدفت سيارة إسعاف بشكل مباشر.

صعوبة إخلاء المصابين من مخيم جنينوفي وقت سابق، وصفت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، الوضع في مخيم جنين بأنه «حرج للغاية»، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت عدة بلاغات من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها من داخل المخيم، حتى ظهر اليوم، وأن المصابين بينهم حالات خطيرة.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، قبل قليل، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي بأعداد كبيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال، بشكل متعمد، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بحالات اختناق.

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلالومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأدانت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ما وصفته بـ«الاقتحام الدموي والهمجي، الذي ترتكبه قوات الاحتلال، منذ صباح هذا اليوم، ضد أهلنا في جنين ومخيمها، والذي أدى حتى اللحظة، لوقوع 4 شهداء، وعشرات الإصابات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية».