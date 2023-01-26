قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين.. وسقوط 4 شهداء وعشرات الجرحى

سقط 4 شهداء فلسطينيين على الأقل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، غالبيتهم من الأطفال، في عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ومازالت العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي مستمرة إلى الآن.

إصابات خطيرة يصعب إخلاؤها من داخل المخيم

ووصفت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، الوضع في مخيم جنين بأنه «حرج للغاية»، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت عدة بلاغات من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها من داخل المخيم، حتى ظهر اليوم، وأن المصابين بينهم حالات خطيرة.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، قبل قليل، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي بأعداد كبيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال، بشكل متعمد، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بحالات اختناق.

اجتماع عاجل مع الصليب الأحمر والصحة العالمية

وأكدت «الكيلة» أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول سيارات الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ الجرحى، لافتة إلى أنها دعت إلى عقد اجتماع عاجل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان، وسرعة التدخل لإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني.

وناشدت وزيرة الصحة كافة المؤسسات الحقوقية، والمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح ما وصفتها بـ«الممارسات العنصرية»، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، والتي أسفرت، بحسب حصيلة أولية، عن استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة عشرات آخرين.

نقل 13 مصابا لمستشفيات ابن سينا وجنين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح الخميس، عن استشهاد شاب يُدعى «صائب عصام محمود أزريقي»، 24 سنة، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في حالة حرجة، جراء إصابته بعدد من الرصاصات، التي أطلقها جنود الاحتلال، في منطقة الصدر.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، إلى أن مستشفيات ابن سينا التخصصي، وجنين الحكومي، استقبلت نحو 13 مصابا، في غضون الساعات القليلة الماضية، بينهم إصابات خطيرة في الصدر والفخذ والكتف، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين.