خبير اقتصادي: 3 مليارات دولار حجم استثمار الشركات الهندية في مصر

قال الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي منجي على بدر عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير2023 بدعوة خاصة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كضيف شرف لاحتفالات الهند بـ «يوم الجمهورية الـ 74»، وأشار في حواره لـ «الوطن»، إلى أن هناك مشاركة رسمية باحتفالات يوم الجمهورية الهندي والذي يتزامن مع احتفالات القاهرة ونيودلهي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتطرق خلال حواره إلى تفاصيل العلاقات الاقتصادية لافتا إلى أن 50 شركة هندية تستثمر في قطاعات متنوعة بمصر، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار، فإلى نص الحوار:

* كيف ترى التعاون المصري الهندي؟

العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون مع الهند، وأهم ما يميز علاقتهما هي الاستثمارات الهندية في مصر، حيث تستثمر أكثر من 50 شركة هندية في قطاعات متنوعة بمصر، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار، كما يبلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار، كما أن مجلس رجال الأعمال المصري الهندي له دور هام في تنمية العلاقات بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية ويمكن أن يجتمع على هامش الزيارة ومن المرجح أن يلتقى الرئيس السيسي بعدد من كبار رجال الأعمال الهنود لدعوتهم للاستثمار في مصر.

* كيف ترى العلاقات المصرية الهندية تاريخيا؟

هناك طفرة في العلاقات خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قبل وبعد إنشاء حركة عدم الانحياز بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل الهندي جواهر لال نهرو، وتقارب المفهوم المصري والهندي فيما يتعلق بضرورة عدم الانحياز إلى أيٍ من القوى الدولية وضرورة عدم انفراد قوة واحدة بقيادة العالم واختيار طريق التوازن في علاقات كل من مصر والهند، والنهج السابق قد يكون مناسب للدول النامية في الصراع الروسي الغربي الراهن على أرض أوكرانيا بشرط أن يشمل نهج عدم الانحياز كل من الشعوب والحكومات.

* ما هي أبرز أشكال التعاون من الناحية الاقتصادية؟

العلاقات بين مصر والهند مرشحة لمزيد من التطور في المجالات الاقتصادية والسياحية حيث توجد استثمارات هندية في مصر لشركات صغيرة وكبيرة، وإمكانات زيادة السياحة متوافرة حيث تسير شركة مصر للطيران رحلات بين القاهرة ومومباي ويمكن أن يشمل هذا الخط العاصمة نيودلهي أيضا، حيث أن معظم الشركات الهندية أو فروعها توجد في العاصمة ناهيك عن تواجد مقر الحكومة الفيدرالية.

* هل يمكن نقل التجربة الهندية إلى مصر؟

أهم جوانب التعاون بين البلدين هو مجال تكنولوجيا المعلومات والكيماويات والأدوية والصناعات الهندسية وأيضا الاستفادة من التجربة الهندية في مجال الأمن الغذائي والدوائي حيث تبنت الحكومة الهندية سياسة دعم الفلاح الهندي بالبذور والسماد حتى حققت الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر والأرز، كما تفوقت الهند في مجالات الكيماويات بالرغم من أنها ليست دولة بترولية، كما بدأت في تصدير الأدوية للدول الافريقية والعربية والولايات المتحدة الامريكية، وسبق أن أشار رئيس الوزراء إلى أن الهند ستكون مزرعة العالم وصيدلية العالم وعقل العالم، فمن بين كل 3 مهندسين على مستوى العالم في مجال المعلومات يوجد 2 هنود.

* وما هي توقعاتك للاقتصاد الهندي خلال الفترة المقبلة؟

المؤسسات الدولية تتوقع أن يحتل الاقتصاد الهندي مرتبة متقدمة بحلول عام 2035 وربما يتجاوز الاقتصاد الصيني وتتبنى الهند سياسة نفعية بحتة في علاقاتها الخارجية، ويمكن للاقتصاد المصري أن يتجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا وتنضم مصر لمجموعة العشرين، وحاليا فإن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لمصر يتجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا بمراحل، وستظل مصر صوت الشرق الواثق وعمود الاستقرار في الشرق الأوسط وقائدة التنمية المستدامة إقليميا.