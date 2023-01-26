موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ.. خلال 12 يوما

كشف مصدر عن موعد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنه عقب تصحيح أوراق الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، موضحًا أنه جار استكمال تصحيح أوراق الإجابة لمواد الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، لأفتا إلى أن الامتحانات بدأت في يوم 21 يناير الجاري وانتهت أمس الأربعاء.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ، سوف يعلن عبر اعتماد النتيجة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورفعها على الموقع المخصص لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال مدة أقصاها 12 يوما من اليوم، أي في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

63 ألف طالب أدوا الامتحانات

وأشار المصدر أيضا إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ، سوف يتم الإعلان مع الاقتراب من الانتهاء من التصحيح لأوراق الإجابة والتي تجري أعمال التصحيح بها حاليا لبعض المواد بالترم الأول بالشهادة الإعدادية، مشيرا أن عدد الطلاب الذين قد إدوا الامتحانات بلغ عددهم 62 ألفا و985 طالب وطالبة بعدد 334 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالإقليم.