موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كفر الشيخ

كشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة كفر الشيخ عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي عقدت لطلاب الصف الثالث الإعدادي ورقيا على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف «عبدالله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كفر الشيخ ستعلن خلال منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أنه يجرى حاليا رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية في الكنترولات المخصصة لذلك.

تصحيح رصد درجات الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستعلن في جميع المواد التي أدى الطالب فيها الامتحان، مؤكدا أن المديرية نبهت على جميع القائمين على التصحيح بضرورة التدقيق في أعمال الرصد وجمع درجات الطلاب.

وأشار محمد عبدالله إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 عقدت ورقيا على مستوى المديرية، وجرى وضع الأسئلة من الموجهين الأوائل وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 من كتاب المدرسة

وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب أشادوا بنوعية أسئلة الامتحانات، وحرصت جميع مدارس المرحلة الإعدادية على تدريب الطلاب على الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي ولم يتم رصد أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 بعد اعتمادها منذ قليل من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موضحة أن النتيجة متاحة على موقعها الإلكتروني للمديرية.