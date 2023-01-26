نقيب الأشراف بـ معرض الكتاب: أحمد عمر هاشم رجل سلام ملأ الدنيا بعلمه

قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رجل سلام ملأ الدنيا كلها بعلمه والعالم كله يعرف من هو.

ندوة «كاتب وكتاب»

وأضاف نقيب الأشراف خلال كلمته في ندوة «كاتب وكتاب»، لمناقشة كتاب «إمام المحدثين»، اليوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدكتور أحمد عمر قاتل وناضل في سبيل إحياء وعودة نقابة الأشراف للعمل مرة أخرى، ولن ينسى أبناء الأشراف في كل مكان له ولسيرته العطرة، هذه الوقفة، فهو في قلوبنا جميعا.

وأكد نقيب الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان له موقف من غزو العراق للكويت لن ينساه أحد، فضلًا عن دوره الكبير في عودة الكويت إلى أبنائها.

اللجنة العلمية بنقابة الأشراف

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، موجهًا الشكر للكاتب أيمن السيسي مؤلف كتاب «إمام المحدثين» الذي يسرد السيرة الذاتية للدكتور أحمد عمر هاشم.

ولفت نقيب الأشراف، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم لم يتأخر دوما عن أي دعوة توجه له لعقد ندوة أو مؤتمر في سبيل نشر سماحة الإسلام الوسطي.