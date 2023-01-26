أهم محاور ندوة «نحن والإعلام» في معرض الكتاب بحضور حسام صالح ومحمود مسلم

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ويشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها ندوة «نحن والإعلام» التي تقام الآن.

ويحضر الندوة الندوة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي م سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وأيضا الإعلامي محمد هاني، وتم مناقشة العديد من المحاور الرئيسية ومنها كيفية تأثير السوشيال ميديا على الجمهور في هذه الفترة الحالية.

محاور الذكاء الاصطناعي

وجاء ضمن المحاور الذكاء الاصطناعي وأهميته في وسائل الإعلام وتقنية الميتافيرس، وكيفية تأثير العالم الافتراضي، أي الخلط بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وتأثيره الكبير على الجمهور.

كما تم مناقشة الفرق بين وسائل الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، خاصةً بعد انطلاق العديد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أتاح للكثيرين التعبير عن آرائهم الشخصية بحرية وفي مساحة كبيرة.

معرض الكتاب يستقبل زواره

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور في دورته الـ 54، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.