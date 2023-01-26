الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدعو لندوة «سيرة وطن» في معرض الكتاب

دعا الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحضور ندوة تحت عنوان «سيرة وطن»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كتاب «عند منتصف الطريق .. سيرة وطن»

وصدر لـ «الطاهري» كتابا جديدا عن دار «ريشة» للنشر والتوزيع، تحت عنوان «عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2»، وهو الجزء الثاني من كتابه «الطريق إلى الجمهورية الثانية»، الذي صدر عام 2021، ضمن سلسلة «سيرة وطن» التى يعدها الكاتب.

المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الكتاب في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل.