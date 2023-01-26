تعرف على إصدارات المركز الثقافي القبطي في معرض الكتاب بدورته الـ54

يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي فتح أبوابه أمام الزوار ومحبي اقتناء الكتب لشرائها، بداية من اليوم الخميس 26 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2023.

ووفق الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فإن جميع إصدارات المركز متاحة في صالة 2، جناح B26.

إصدارات المركز الثقافي القبطي في معرض الكتاب

ويعرض المركز الثقافي القبطي في معرض الكتاب مجموعة متنوعة من الكتب اللاهوتية – التي تدرس علوم الدين- ومجموعة تأملات وأعمال كتابية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكتابات الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي.

وتتضمن الإصدار بعض الكتب التي أصدرها البابا المتنيح شنودة الثالث والبابا كيرلس الراحل، والأنبا بيشوي المتنيح مطران كفر الشيخ وتوابعها، بالإضافة إلى عدد من العلمانين، والتي جاءت كالآتي:

وذكرت الصفحة المركز أن أبرز كتب االمعروضة، هي البابا تواضروس راعي الثقافة، البابا وأسئلة الشعب، البابا وأسئلة الشعب الأحوال الشخصية الجزء الأول والثاني.

وجاءت أول الإصدرات المعروضة في معرض الكتاب «قاموس اللغة القبطية للهجتين البحيرية والصعيدية قبطي وعربي» لمعوض داود عبدالنور، وكتاب البابا المصلي العجائبي القديس البابا كيرلس السادس بقلم دكتور ماجد عزت إسرائيل، وكتاب قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم بقلم الأنبا ارميا.

كتاب أيام لا تنسي مع مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وكتاب الماسونية لأنبا أرميا، نبي العصر القديس البابا كيرلس السادس للأنبا أرميا، وكتاب نهاية وبداية «سلسلة مقالات مصر الحلوة» للأنبا أرميا، وهكذا عاش وهكذا تكلم، حكاية العمر كما رواها قداسة البابا شنودة الثالث.

مواعيد معرض الكتاب

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الزواح بداية من 25 يناير وحتى 6 فبراير من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.