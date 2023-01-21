المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أكد الإعلامي مايكل منصور، أهمية القراءة، موضحًا أن الكتاب أفضل صديق للإنسان وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال برنامج صباح مي المعروض عبر قناة مي سات القبطية، وتقدمه الإعلامية نرمين سمير ومايكل منصور.

المجتمع لا يمكن أن ينمو إلا من خلال القراءة

ودعا المواطنين إلى القراءة؛ فالمجتمع لا يمكن أن ينمو إلا من خلال القراءة، واصفًا معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنه منارة للعلم، مضيفًا: «نتشرف بمشاركة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذي يرأسه الأنبا أرميا الأسقف العام الذي يمثل منارة الثقافة والعلم بالكنيسة القبطية في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

5 جنيهات قيمة تذكرة معرض الكتاب

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب ينعقد في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، ويفتح أبوابه للزائرين من الخميس 26 يناير، ويمكن حجز التذاكر أونلاين عبر الموقع الرسمي للمعرض وقيمتها 5 جنيهات فقط.