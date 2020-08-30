بنك مصر يتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لتضمين 100 ألف أسرة رقميا

قام بنك مصر بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بهدف إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً للمستفيدين لتسهيل الاستفادة من الخدمات التى يقدمها المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، حيث يقوم المركز بتقديم الخدمات والمساعدات المالية والعينية لحوالى 100 ألف أسرة فى جميع محافظات الجمهورية، تم تسليم عدد 200 بطاقة كدفعة أولى من هذه البطاقات، كما قام البنك بتكريم أوائل الثانوية العامة وإهدائهم 50 دراجة هوائية على هامش احتفالية التوقيع، تحفيزاً لهم لاستمرار النجاح والتفوق ليكونوا كوادر متميزة فى المستقبل يساهمون فى نهضة وتنمية الوطن.

وجاء ذلك بحضور محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، مع نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والسفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أمانى عصفور، رئيس الاتحاد الدولى لسيدات الأعمال، وخالد بسيونى، مدير عام إدارة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، ومشاركة لفيف من رؤساء قطاعات بنك مصر والسادة أعضاء المجلس الاستشارى للمركز الثقافى.

ويحرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى، وذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالى الذى يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة أفراد المجتمع، إلى جانب تبنّى عدة برامج للتثقيف والشمول المالى.

البنك يخدم جميع محطات مترو الأنفاق بآلات الصراف الآلى.. ويستهدف الانتهاء من تغطية 71 محطة بنهاية 2020

وعلى صعيد آخر نجح بنك مصر فى الاتفاق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على تغطية جميع محطات مترو الأنفاق بآلات الصراف الآلى، التى بلغ عددها 71 محطة حتى الآن، وذلك للتمكن من وصول الخدمة المصرفية لشرائح مختلفة من العملاء الذين يستخدمون مترو الأنفاق، ويعد هذا البروتوكول هو الأول من نوعه حيث يتيح لبنك مصر أن يقوم بتغطية كافة المحطات بآلات الصراف الآلى، ويأتى ذلك كخطوة فى إطار تحقيق الاستراتيجية التوسعية للبنك وسعيه لانتشار فروعه وآلات الصراف الآلى الخاصة به على مستوى الجمهورية من أجل اتساع رقعة تقديم خدماته المصرفية.

وقام البنك بتركيب آلات الصراف الآلى فى 10 محطات كمرحلة أولى ومتوقع الانتهاء من تركيب آلات الصراف الآلى فى باقى المحطات تباعاً خلال عام 2020، وتوفر شبكة الصراف الآلى ATM التى يصل عددها لأكثر من 2800 آلة، العديد من الخدمات، منها خدمات السحب والإيداع، استبدال العملات، سداد الفواتير، التبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، وخدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.

ويحرص البنك على توفير الخدمة المصرفية بمختلف الآليات لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك فى إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، وعليه فإن بنك مصر يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ نحو 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يستهدف زيادة عدد فروعه لتصل إلى نحو 875 فرعاً بحلول 2022 لتقديم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة أينما وجدوا، فضلاً عن وجوده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا ومكاتب تمثيل بكلاً من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية وإيطاليا، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة الوجود فى كل من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبى)، الصومال، جمهورية جيبوتى بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

هذا ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وذلك لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيزاً لجهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى، وعليه فقد قام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى، منها على سبيل المثال: التحديث والتطوير المستمر لخدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى «المساعد الآلى Chat Bot» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.