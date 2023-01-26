توافد أصدقاء الكاتب الصحفي ياسر رزق على منزله لإحياء ذكرى وفاته

توافد رجال الصحافة وعدد من الشخصيات العامة، على منزل الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لوفاته، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 26 يناير من العام الماضي.

ذكرى وفاة ياسر رزق

وكان من بين الحضور في منزل الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الكاتب علاء عبدالهادي رئيس تحرير أخبار الأدب، والكاتب الصحفي محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، والصحفي بجريدة الأخبار، والكاتب عادل دربالة رئيس اللجنة النقابية بالأخبار السابق، والكاتب شريف عارف بجريدة الأخبار، والكاتب إبراهيم الدراوي الصحفي بموقع القاهرة 24.

الكاتب الصحفي ياسر رزق

كما شارك كل من، الكاتبة آمال عبدالسلام الصحفية بجريدة الأخبار، والدكتور إبراهيم رضا الداعية الإسلامي، والكاتب شريف خفاجي رئيس تحرير أخبار السيارات السابق، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء الأسرة المقربين، والأقارب الذين حرصوا على مشاطرة الأسرة بالذكرى السنوية الأولى لوفاة الكاتب الراحل ياسر رزق في منزله بمدينة الصحفيين في منطقة التجمع.

وفي وقت سابق اليوم، أجرت الأسرة وعدد من أصدقاء وزملاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، زيارة لمقبرته في طريق العين السخنة.