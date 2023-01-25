«الصحفيين» ناعية الزميل محمد عنان: مصور محترف امتاز بالخلق الرفيع

نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، الزميل محمد عنان المصور الصحفي بمجلة نصف الدنيا بمؤسسة الأهرام، الذي وافته المنية اليوم.

وفاة محمد عنان

وبحسب بيان عن نقابة الصحفيين ممهور بتوقيع أيمن عبد المجيد سكرتير عام النقابة، جاء فيه: «كان الراحل مثالًا للمصور المتفاني في عمله، المُخلص لمهنته، فقد نجح في منذ خطواته الأولى في مشواره المهني اثبات كفاءة، وكسب محبة زملاءه لما اتسم به من خلق رفيع».

نعي نقابة الصحفيين

وأوضح بيان النقابة: «التحق الزميل الراحل حاصل في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين 16 فبراير عام 2002، من مجلة نصف الدنيا بمؤسسة الأهرام، التي واصل بها مشواره المهني مصور صحفي محترف».