طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى تسجل 24 درجة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أجواء باردة ونشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

درجات الحرارة اليوم في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الجمعة العظمى 24 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح 32 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئيا.

استعدادات استقبال موسم الشتاء

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق، كافة التدابير اللازمة استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وتضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.