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تفاصيل خطبة الجمعة اليوم بعنوان «الوطنية بين الحقيقة والادعاء»

كتب:

كريم عثمان
10:04 ص | الجمعة 27 يناير 2023
خطبة الجمعة اليوم

خطبة الجمعة اليوم

مع صباح كل يوم جمعة، يبحث الكثيرون عن نص خطبة الجمعة اليوم من أجل معرفة ما سيتم مناقشته من خلال المنابر وقت الصلاة، الأمر الذي أوضحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلًا إن الخطبة ستكون تحت عنوان «الوطنية بين الحقيقة والادعاء».

خطبة الجمعة اليوم

أكد وزيرة الأوقاف على ضرورة الالتزام بنص خطبة الجمعة اليوم عن طريق الخطباء والأئمة، وألا يطول أداء خطبة الجمعة اليوم على 10 دقائق وذلك بالنسبة للخطبتين الأولى والثانية. 

تفاصيل خطبة الجمعة اليوم 

وفي وقت سابق، كانت وزارة الأوقاف عناوين موضوعات خطب  الجمعة خلال شهر فبراير 2023، وبذلك تم تحديد موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3 فبراير تحت عنوان «القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون».

أما الجمعة الثانية يوم 10 فبراير فتكون بعنوان «حسن العشرة وحفظها»، فيما موضوع خطبة الجمعة الثالثة يوم 17 فبراير فيأتي بعنوان «معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)»، وأخيرا الجمعة الراعبة وآخر أيام الجمعة بالشهر، يوم 24 فبراير تأتي بعنوان «الصدق في القول والعمل».

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