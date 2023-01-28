في ذكرى وفاته.. قصة اعتزال الفنان عماد حمدي للمسرح

تمر اليوم السبت الموافق 28 يناير ذكرى رحيل الفنان الكبير عماد حمدي، الذي رحل عن عالمنا عام 1984، وقدم خلال مشواره الفني الطويل كثير من الأعمال المميزة.

وكان من بين التاريخ الفني الطويل الذي قدمه الفنان عماد حمدى كثير من الأعمال المسرحية كان من بينها مسرحية خان الخليلي لنجيب محفوظ الذي قدمها في فترة الستينات.

قصة اعتزاله للمسرح

ولكن بعد أن قدم الفنان الفنان عماد حمدى أكثر من 15 مسرحية قرر اعتزال العمل المسرحي، وكشف عن هذا الأمر من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إذ قال: «أكبر مسرحية قدمتها كانت مسرحية خان الخليلي لنجيب محفوظ اخرجها حسين كمال، عملتها في أوائل ظهور التليفزيون كون وقتها عشر فرق مسرحية علشان يملى البرامج».

وتابع عماد حمدي: «أهم ثاني مسرحية قدمها كمحترف مسرح كانت مسرحية خطيئة حواء لأستاذ محمد التابعي وبعدها مسرحية أخرى بعنوان شاهين ما مات باللغة العامية، وقدمت بعدها أكثر من 12 مسرحية، إلى أن اعتزلت المسرح نهائيا».

وكشف الفنان عماد حمدي عن سبب اعتزاله المسرح فقال: «بسبب الجهد اللي الواحد بيبذله فيه والتعب بتفضل من الساعة 8 بليل لحد 2 صباحًا، ومن 8 صباحا لـ9 مساء، تشتغل في السينما والجهد ده دلوقتى مش موجود، علشان أقعد 16 ساعة بشتغل فتركته إلى حين».