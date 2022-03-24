في عيد ميلادها.. نادية الجندي تزوجت عماد حمدي وانفصلت عنه بعد 13 عاما

تحتفل الفنانة القديرة نادية الجندي، بعيد ميلادها الـ76، اليوم ورغم تقدمها في العمر إلا أنها لازالت تحافظ على أناقتها ومظهرها الجذاب، وتعد من أهم وأشهر فنانات جيلها حيث لقبت بـ«نجمة الجماهير».

زواج نادية الجندي من عماد حمدي

تزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي عام 1962، وكان أول لقاء بينهما في فيلم «زوجة من الشارع»، وبدأت حينها قصة الحب، ما جعل الفنان يفكر في الزواج منها، ووافقت نادية على الزواج منه، رغم فارق السن بينهما، لأنها شعرت بحنان الأب التي كانت تحتاجه في تلك الفترة، ودامت فترة الزواج بينهما 13 عامًا، حتي أعلنا طلاقهما في 1974.

زواج نادية الجندي من محمد مختار

وتزوجت نادية الجندي مرة ثانية من المنتج محمد مختار، الذي كان بعيدا عن الوسط الفني، حيث أنه كان يعمل في السلك الدبلوماسي، وفي أول لقاء بينهما أخبرها أنه يريد الدخول في مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها حينها فيلم «الباطنية»، ووافقت على العمل عام 1980، وأنتج لها فيلم «وكالة البلح» عام 1982، وانفصلا بعد زواج دام 20عاما.

سبب طلاق نادية الجندي من محمد مختار

وعن سبب طلاقهما قالت نادية الجندي، أنها لا تتذكر من طلب الطلاق حينها، ولكن بعد الانفصال حرصا على وجود علاقة طيبة بينهما، وانفصلا بسبب أن هناك أشخاصا أقنعوا مختار بالتمثيل في وقت كان اسمه علامة في مجال الإنتاج، وكانت نادية الجندي معترضة على هذا الأمر لأنه لم يملك ملكة التمثيل.