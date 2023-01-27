خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

كشف الخبير الاقتصادي بلال شعيب، عن اتخاذ الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر بداية من 2016 كان له أثر إيجابي، ويعتبر حائط صد قوي ساهم في مواجهة الاقتصاد المصري لأزمة كرونا، ومن بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت في النهاية إلى أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها العالم حالي.

وأضاف شعيب، لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة، ولديها رؤية واضحة لمواجهة الأزمة والخروج منها بكل قوة، مؤكدًا أنّه رغم كل هذه الصعوبات الاقتصادية العالمية فإنّ مصر لا تزال صامدة في مواجتها.

خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية تتخطى 17 تريليون دولار

وأكد أنّ الاقتصاد العالمي خسر جراء هذه الأزمة ما يزيد على 17 تريليون دولار، منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن «الأونكتاد»، مؤكدا أنّه رغم الأزمة فإنّ الاقتصاد المصري حقق إنجازات عدة خلال العام الماضي.

الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية ترى أن الاقتصاد المصري مستقر، موضحا أنّ مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وأوضح أنّ هذا التأكيد يعتبر شهادة ثقة دولية جديدة بأنّ الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية، خلال العام الماضي.

وتابع شعيب بأنه في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تواجهها شعوب العالم، لم تغفل الدولة المصريين، إذ تسعى دائما إلى توفير كل السلع الاستراتيجية لجميع المواطنين، كان آخرها توجيهات القيادة السياسية بالبدء في نشر معارض أهلا رمضان بشكلٍ غير مسبوق، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، وذات الكثافة السكانية المرتفعة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام.

خطة الحكومة لمواجة الأزمة الاقتصادية العالمية

وقال شعيب إن الحكومة المصرية، أعلنت في منتصف العالم الماضي خطتها لمواجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولخّصت الحكومة هذه الخطة في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المحلية، مع توسيع القاعدة الإنتاجية، والإعلان عن خطة واضحة ملزمة؛ لخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، والحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية.