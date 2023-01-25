استطلاع لـ«رويترز»: نمو الاقتصاد المصري سيكون أسرع هذا العام

أظهر استطلاعا أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أنّ الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي، بوتيرة أسرع مما توقعته الحكومة.

متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري

ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته رويترز، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، جاء متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، أعلى من توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي.

انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي

وقالت الحكومة إنّه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري ليكون ما بين 5.5 و6%.