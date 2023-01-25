رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

استطلاع لـ«رويترز»: نمو الاقتصاد المصري سيكون أسرع هذا العام

كتب:

وليد عبد السلام
03:16 م | الأربعاء 25 يناير 2023
الاقتصاد المصري - تعبيرية

الاقتصاد المصري - تعبيرية

أظهر استطلاعا أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أنّ الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي، بوتيرة أسرع مما توقعته الحكومة.

متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري

ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته رويترز، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، جاء متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، أعلى من توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي.

انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي

وقالت الحكومة إنّه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري ليكون ما بين 5.5 و6%.

اقرأ المزيد:

رئيس «خطة النواب» لقناة الحياة: يجرى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليكون أكثر صلابة

نائب رئيس بنك بلوم سابقا: الاقتصاد المصري يمتلك فرصا عديدة بشرط حسن استغلالها

«الوزراء»: صندوق النقد يتوقع تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري

أستاذ تمويل لقناة الحياة: الاقتصاد المصري قوي وقادر على الإيفاء بالتزاماته خارجيا

رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع.. وقادرون على المنافسة 
بقلم وليد عبد السلام