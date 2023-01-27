طلب مناقشة بمجلس الشيوخ حول إدراج تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج

تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة إضافة تحليل المخدرات ضمن قائمة التحاليل المطلوبة للمقبلين على الزواج، بهدف الحفاظ على الحياة الأسرية في مصر، وكذلك مواجهة حالات الإدمان.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي أن القيادة السياسية متهمة بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وهو ما يتطلب طبقا لتوجيهاتها تأهيل المقبلين على الزواج صحيا، وأضافت: «إجراء تحاليل مخدرات للمقبلين على الزواج من الإجراءات المهمة التي تحقق الاستقرار داخل الأسرة، ويجب استحداث تحليل الكشف عن المخدرات ضمن التحاليل المطلوبة قبل إتمام الزواج، للتأكد من عدم تعاطى أيٍ من الزوجين للمواد المخدرة، لاسيما وأن هذا الأمر تسبب في فشل العديد من الزيجات بعد شهور قليلة من إتمامها».

ووفقا لتوجه الدولة بشأن إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يتضمن وثيقة جديدة للزواج والطلاق، كانت الحاجة إلى ضرورة مراجعة التحاليل المطلوبة لإتمام وثيقة الزواج وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية واستمرار دعم الدولة ومواجهتها لظاهرة الإدمان.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية التوعية المجتمعية بضرورة إجراء هذه التحاليل للمقبلين على الزواج، وإثبات الموقف منها في وثيقة الزواج، وطالبت النائبة بضرورة إدراج الموضوع للمناقشة على جدول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في حضور المختصين.