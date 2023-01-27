الرئاسة تنشر فيديو لملخص احتفالات عيد الجمهورية في الهند بحضور السيسي

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الجمهورية في الهند، وذلك تكريمًا للدولة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند وتقديرًا للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من تطورات وأزمات متلاحقة.

الرئيس عبر عن امتنانه على الدعوة

وشاركت مصر في احتفالات يوم الجمهورية وهو اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبر عن امتنانه على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متوجهًا بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بيوم الجمهورية، معربًا عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف لهذه الاحتفالات.

كتيبة عسكرية مصرية تشارك في الاحتفال