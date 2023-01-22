رئيس مجلس الشيوخ: مصر حينما تنظم حدثًا تتم متابعته عالميًا

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر حينما تنظم حفلا أو فعالية، يتم متابعتها من قبل دول العالم، خاصًة فعاليات قطاع السياحة والآثار.

وقال إن الاحتفالات التي نظمتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية تمت بصورة مبهرة للعالم كله: «أحيي النائب على غيرته، وسعيه لأن تكون مصر في أفضل صورها».

كان مجلس الشيوخ، ناقش في جلسته العامة اليوم طلبي مناقشة للنائبتين هبة شاوربيم وريهام عفيفي بشأن استراتيجية دعم السياحة المصرية.