ختام فعاليات أنشطة «نادي البحث عن وظيفة» في كفر صقر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها، في تقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية ودينية تُساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمي قدراتهم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى استغلال أوقات فراغهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

محافظ الشرقية يشيد بجهود الشباب والرياضة

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من مديرية الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم في مختلف المجالات، مؤكداً على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة وإعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر حياة كريمة لهم.

ختام فعاليات نادي البحث عن وظيفة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى ختام فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب كفر إبراش بمركز مشتول السوق، والذي أقيم على مدار 12 يوما في مراكز شباب المحافظة، تحت رعاية وزير الشاب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمي على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عمليه تساهم في تعميق المفاهيم، وكذلك تدريبهم على الشمول المالي وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات أنشطة «أندية البحث عن وظيفة» شملت تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.