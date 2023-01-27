كيف تحقق أرباحا كبيرة بشراء ثلاجة «آيس كريم»؟.. دراسة حكومية توضح

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع بيع «الآيس كريم» إلى أكثر من 99 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، وتتضاعف الأرباح لتقدر بحوالي 146.13 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

1.44 مليون جنيه إيرادات سنوية من بيع الآيس كريم

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ الإيرادات السنوية من بيع المثلجات من حلوى الآيس كريم بأنواعها تقدر بحوالي 1.08 مليون جنيه بنهاية العام الأول، وتتضاعف الإيرادات لتصل إلى 1.44 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

مزايا مشروع بيع الآيس كريم: «ثلاجة» فقط أبسط المعدات

كما أكدت أنَّ مشروع بيع الآيس كريم يتميز ببساطة المعدات والخامات، فلا يتطلب سوى لـ «ثلاجة آيس كريم» ومكونات الحلوى، مشيرة إلى إمكانية الحصول على قروض بنكية بضمان المشروع لتمويل شراء الثلاجة والسداد على أقساط لمدد طويلة تصل إلى 5 و7 سنوات.

ارتفاع العائد وتوفير فرص العمل

وتابعت، «يتميز المشروع بارتفاع العائد الداخلي الذي يزيد عن 3 أضعاف النفقات ما يضمن لصاحب النشاط تغطية كل التكاليف الاستثمارية خلال أقل من عام ونصف من بداية المشروع، كما يساهم في توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة من الآيس كريم والمثلجات داخل السوق المصرية».