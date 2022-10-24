رئيس جامعة حلوان: نشجع الطلاب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية الاقتصاد المنزلي، وتفقد معرض قسم الملابس والنسيج وتضمن معروضات من إنتاج الطلاب ومن نتاج دورة تدريبية للمصنوعات الجلدية اليدوية مثل حقيبة اليد النسائية، ومنتجات جلدية، أحذية مصنعة باستخدام الحاسب الآلي، كذلك منتجات مشروع المصنع المفتوح الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقام قسم الصناعات الجلدية بعمل دورتين وتصميم وتصنيع الحذاء الرجالي، باستخدام برامج ثلاثية الأبعاد، كذلك تضمن المعرض موديلات من تصميمات الطلاب، من محافظ وأحزمة وشنط.

وتفقد رئيس الجامعة معروضات الصناعة اليدوية، وشملت منتجات جلدية ومنتجات فرعونية من إنتاج الطلاب.

تشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة

وخلال اجتماع رئيس الجامعة مع قيادات كلية الاقتصاد المنزلي والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، أوضح رئيس الجامعة أنه لابد من استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتحقيق التكامل بين الجهات والكليات والأقسام من أجل تقديم منتج يلبي الاحتياجات المجتمعية، تشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال.

وقال رئيس الجامعة إن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على الكلية والجامعة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، وأشار إلى أن القيادة السياسية تحث دوما على تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على ذلك لعمل مشروعات تخدم المجتمع والبيئة المحيطة، ويجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، وفي الفترة الحالية أصبح هناك دعم للمشروعات والشركات من خلال الحاضنات التكنولوجية التي تحتضن الشباب وأفكارهم وتدربهم وتعمل على توفير أماكن مهيأة لهم، وتعمل الجامعة على تدريب الطلاب وتعليمهم فنون الإدارة وتوفير مقرات لهم.

دعم مجهودات الطلاب في مشروعات التخرج

وأوضح أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب وكذلك الذين لديهم مشروعات تخرج ويجب أن نسعى لتطبيق هذه الأفكار بما يحتاجه المجتمع الخارجي لفتح سوق العمل لأبنائنا، ودعا كليات الجامعة وأقسامها إلى ضرورة التكامل ودعم مجهودات الطلاب في مشروعات التخرج التي ينتجونها سنويا لتخرج إلى النور بالتعاون والعمل الجماعي.

ودعا رئيس الجامعة كل أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلية الاقتصاد المنزلي الي ضرورة استغلال الوحدات الإنتاجية بالكلية وحدة التغذية، الملابس، الجلود، كذلك البرامج الخاصة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من الورش والمعامل والوحدات ذات الطابع الخاص منها معمل الملابس والصناعات الجلدية، ومعمل الجلود، معمل الأحذية قسم الشد والتجميع، معمل الاحذية قسم التفصيل والحياة، وأوصى رئيس الجامعة بضرورة تشغيل هذه المصانع والورش لتكون مصدر تصنيع وإنتاج على مدار ٢٤ ساعة، مع إمكانية التعاون مع شركات أخرى لتشغيل هذه المصانع والوحدات مع ضرورة متابعة الإدارة الهندسية لهذه الوحدات وتوفير منافذ بيع لهم، كذلك قام رئيس الجامعة بتفقد الحضانة المتواجدة بمقر الكلية، ومركز الاستشارات، والوحدة العلاجية ورعاية الشباب، ومعمل قسم المصنوعات الجلدية، ومعمل التصميم، معمل الصناعات اليدوية، المكتبة، ومتحف الوثائق والصور.

هذا وقد تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية وتحاور مع الطلاب حول احتياجاتهم ومتطلباتهم وأكد على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم.