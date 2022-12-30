3 دراسات جدوى لمشاريع برأس مال أقل من 200 ألف جنيه وأرباح خيالية

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إنشاء مشاريع صغيرة تحقق أرباحا، وتقضي على البطالة، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز 3 مشاريع برأس مال أقل من 200 ألف جنيه ومكاسب تقدر بأضعاف، حسبما كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موقعه الرسمي.

مشروع إنتاج فطر عيش الغراب

وقال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع إنتاج فطر عيش الغراب، أو المشروم، من المشروعات الصغيرة ذات رأس مال منخفض وأرباح مضمونة.

وأضافت دراسة الجدوى أن إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع لا تتجاوز 136,5 ألف جنيه، وتصل إيرادات العام الأول لمشروع إنتاج المشروم لـ302.4 ألف جنيه، فيما يتضاعف حجم المبيعات ليقفز بالإيرادات إلى 432 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

ووفقا لدراسة أخرى لصناعة المفاتيح، يهدف المشروع لتحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع صغير برأس مال قليل، وداخل محلات مساحتها صغيرة، وتلبية احتياجات المواطنين.

157 تكلفة الاستثمارات لمشروع محل المفاتيح

ولفتت الدراسة إلى أن الاستثمارات الكلية للمشروع تقدر بنحو 157 ألف جنيه، وتصل الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 162 ألف جنيه، وتقدر قيمة المبيعات خلال العام الأول فقط بـ 680 ألف جنيه.

أما مشروع افتتاح «مطعم أسماك» فيعد من أكثر المشروعات انتشارا خاصة مع زيادة الطلب عليها، ووفق دراسة الجدوى الخاصة به لا يحتاج مطعم الأسماك في البداية سوى عمالة من 6 أفراد، كأحد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، فيما يصل إجمالي رأس المال المطلوب توافره في البداية إلى 177 ألف جنيه.

ومن المقدر أن يصل حجم مبيعات السنة الأولى إلى 896 ألف جنيه، وخلال 5 سنوات فقط يتضاعف حجم المبيعات ليقترب من 1,3 مليون جنيه سنويا، ما يعني أن المشروع مربح للغاية.

فيما أكدت الدراسة أن أرباح المشروع تصل إلى 104 آلاف جنيه في السنة الأولى، وتتجاوز 154 ألف جنيه صافي أرباح فقط خلال 5 سنوات من بداية المشروع.