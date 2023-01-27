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علا رشدي تعود لتقديم ستاند أب كوميدي بعد غياب سنوات

كتب:

بسمة شطا
05:08 م | الجمعة 27 يناير 2023
علا رشدي

علا رشدي

أعلنت الفنانة علا رشدي عن عودتها لتقديم ستاند أب كوميدي مجددا وذلك بعد غياب دام لسنوات عن الوقوف على خشبة المسرح لتقديم هذا الأمر، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة علا رشدي جمهورها ببوستر الحفل الخاص بها والذي كشف عن أنه سيكون يوم السبت الموافق 4 فبراير في مسرح وسينما ساحة روابط للفنون بمنطقة وسط البلد.

علا رشدي تعود لـ ستاند أب كوميدي

كما كشفت علا رشدي بأن الحفل سيكون في تمام الساعة الثامنة مساء، وبالفعل تفاعل الجمهور مع البوستر بشكل كبير متحمسين لرؤيتها مرة أخرى على المسرح لتقديم الاستاند أب.

يذكر أنه كانت من آخر الأعمال التى قدمتها الفنانة علا رشدي فيلم ثانية واحدة التى شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني ومصطفى خاطر وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأيمن القيسوني وفتحى عبد الوهاب وأحمد الفيشاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

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بقلم بسمة شطا