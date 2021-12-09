محمد العدل ينتقد علا رشدي بعد صورة الصلاة: «تصرف مش مبرر»

انتقد المنتج محمد العدل واقعة نشر الفنانة علا رشدي لصورتها أثناء أدائها فريضة الصلاة مع ابنها، أمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي أثارت جدلاً كبيراً بين رواد «سوشيال ميديا» بعد تداولها على نطاق واسع.

وكتب «العدل» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلا: «العبادات والفروض علاقة بين العبد وربه، لا أجد مبرراً لوضع صورتي أثناء تأدية فريضة حتى ولو كان الحج».

علا رشدي في مرمي نيران جمهورها

وتعرضت الفنانة علا رشدي لانتقادات عبر صفحتها بعد نشرها لهذه الصورة، حيث اعترض متابعو صفحتها على أدائها الصلاة بالبنطال، وهو ما يعد صلاتها باطلة، بحسب تعليقاتهم، على صفحتها.

وكتب أحد المعلقين علي الصورة: «استني بس.. إزاي بتصلي ببنطلون؟»، فيما علق آخر بقوله: «ربنا يتقبل بس الصلاة مش أمام الكاميرا، لإن دي بين العبد وربه وربنا يتقبل»، بينما علق ثالث قائلاً: «صلاتك بالبنطلون لا تجوز شرعاً، وليه ناشرة صورتك علي السوشيال ميديا اصلاً؟».

علا رشدي تشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وحرصت علا رشدي علي حضور فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي رفقة زوجها الفنان أحمد داود، حيث شاهدا عدداً من الأفلام التي شاركت بالدورة التي أختتمت فعالياتها، الجمعة الماضية، بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي كان فيلم «ثانية واحدة» الذي كان معروضاً بدور العرض السينمائي قبل رفعه منها، وشاركها البطولة كل من دينا الشربيني، مصطفي خاطر، ويزو، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد الفيشاوي، من تأليف مصطفي حمدي وإخراج أكرم فريد.