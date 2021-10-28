علا رشدي تمازح جمهورها: «تعرف إنك نضجت لما تفرق بين الكسبرة والبقدونس»

شاركت الفنانة المصرية علا رشدي، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ممازحة جمهورها بقولها: «تعرف إنك نضجت، لما تبدأ تعرف تفرق بين الكسبرة والبقدونس».

البقدونس والكسبرة معيار النضج عند علا رشدي

ونشرت علا رشدي، صورة لها عبر وهي ممسكة بالبقدونس والكسبرة، معلقة عليها بقولها: «تعرف إنك نضجت لما تبدأ تعرف الفرق بين الكسبرة و البقدونس»، حيث شاركتها النجمة المصرية بسمة، في التعليقات قائلة: «وأنتي عرفتيه من غير ما تقري اسمه على الكيس؟»، لترد علا عليها معلقة: «أيون».

وقد شاركت علا رشدي منذ 4 أيام، صور جديدة لها بفستان أخضر قصير، معلقة: «عارفين أن الأخضر لوني المفضل»، ويعرف عنها إنها من أكثر النجوم المهتمين بالسوشيال ميديا بالفيديوهات المضحكة، والمنشورات الكوميدية، ومداعبة جمهورها ومحبيها بشكل مستمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها قامت من قبل بفيديوهات يومية عبر موقع يوتيوب مع أولادها، تحت مسمى «وجهة مازر»، وكانت تناقش قضايا الأمهات مع الأبناء، ومتاعب الأمومة والتربية.

وتزوجت علا رشدي من الفنان أحمد داوود في عام 2010، وأنجبا طفلين، وقضت العديد من عمرها بالخارج مع عائلتها، ومن أبرز الدول التي عاشت بها روسيا وأمريكا و إيطاليا، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، كما شاركت في المسرح المدرسي والجامعي في أمريكا، منذ صغرها لحبها للتمثيل.

كانت أول مشاركتها بالوسط الفني في مصر، ظهورها في فيلم «السلم والثعبان»، مع هاني سلامة وحلا شيحا، ومن ثم شاركت في برنامج «عائلة بيسو»، لكن شهرتها الحقيقية جاءت بعد عرض الـ سيت كوم الشهير «تامر وشوقية»، مع النجم أحمد الفيشاوي و النجمة مي كساب، ثم انضمامها لتكون جزء من فريق عمل فيلم «حليم».